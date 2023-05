Bennes à ordures à hydrogène : à petits pas, Touraine-Vallée de l'Indre ouvre la voie

La communauté de communes est la première et la seule collectivité française à avoir mis sur la route un camion poubelles à hydrogène. Un parcours semé d'embûches, mais finalement concluant pour un véhicule décarboné qui répond aux besoins exprimés.

« Pour avancer sur les projets hydrogène, il faut une volonté politique forte », se plaît à souligner Alain Esnault, vice-président de la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre (CCTVI). L'élu, chargé du développement de ce vecteur énergétique dans le territoire, parle d'expérience : entre l'inscription de sa collectivité au projet européen Hector, destiné à tester le fonctionnement de camions poubelles à pile à combustible à hydrogène, et la mise en service de la première benne, ce mois de juin 2023, il se sera écoulé pas moins de quatre années.

Lorsque le conseil communautaire s'engage dans cette aventure, « comme un seul homme », en 2019, il n'en est pourtant pas à ses premiers essais dans ce domaine. Labellisée « Territoire Hydrogène » dès 2016, la communauté de communes de 54 000 habitants, au sud de Tours, a déjà commencé à concrétiser ses projets par l'acquisition de 15 vélos à hydrogène et l'accueil d'une station de recharge Atawey. À la tête d'une flotte de neuf Kangoo ZE H2, elle s'apprête aussi à inaugurer une station de distribution McPhy d'une capacité de 20 kilos d'hydrogène par jour à 350 bars. Persuadés de la pertinence de cette solution pour leur territoire à la fois urbain, périurbain et rural, nécessitant des tournées de collecte de 100 à 120 kilomètres inenvisageables avec des véhicules électriques, les conseillers lancent donc leur appel d'offres.

Quelques déconvenues au départ

Première déception : très peu de constructeurs leur répondent. Aucun Français n'en fait partie. « Renault n'était pas prêt », explique Alain Esnault. C'est donc un châssis de l'allemand Mercedes qui est choisi, associé à une technologie BluePower et aux équipements du français Semat (groupe Zoeller). Des tests sont d'abord réalisés en camion Diesel, pour qualifier les tournées, les types de zones traversées, le nombre de kilomètres parcourus et celui des bacs chargés, puis la commande est passée, en octobre 2019. Un camion prototype comportant deux piles à combustible et un réservoir de 16 kilos, pour une autonomie de 300 à 400 kilomètres, est réceptionné en 2022.

Après la formation des conducteurs, indispensable pour prendre en main ces engins puissants et nerveux, une période de tests et de validation commence. Deuxième déconvenue : la nécessité de faire homologuer en France chacune des pièces, pourtant déjà approuvées en Allemagne, complique les démarches et rallonge considérablement les délais. « En attendant, nous avons ramassé les ordures en Touraine, avec un camion immatriculé en Allemagne », commente l'élu. S'ajoute l'inadéquation entre la puissance de charge de la station d'avitaillement (350 bars) et celle du camion (700 bars), sans doute à l'origine d'une perturbation des détecteurs de pression, laissant craindre des microfuites. « Or, les réservoirs sont testés de manière draconienne », précise Alain Esnault.

Bennes à ordures : France Hydrogène fait le bilan Le marché des bennes à ordures (BOM) à hydrogène se développe, avec quelque 140 projets en cours en France pour 12 000 véhicules diesels, au gaz ou électriques en circulation. Mais l'offre reste méconnue. D'où la volonté de l'association France Hydrogène de publier un guide sur les usages préférentiels de ces BOM, leurs caractéristiques techniques, opérationnelles et environnementales, ainsi que les premiers retours d'expérience.

Ces derniers confirment l'intérêt de l'hydrogène pour cet usage, par rapport au 100 % électrique, lorsque les tournées dépassent 100 kilomètres, qu'elles se déroulent à la fois en matinée et l'après-midi, que le terrain présente un fort dénivelé, que la portion de route sans arrêt est importante ou que le climat est rigoureux. L'autonomie des véhicules s'étend de 150 à 400 km pour des temps de recharge de dix à vingt minutes. Sans émissions de polluants et autres gaz à effet de serre à l'échappement, ils présentent un bilan environnemental intéressant : jusqu'à 98 % de dioxyde de carbone en moins quand l'électrolyse résulte d'un mix électrique 100 % renouvelable. Leur surcoût (achat, maintenance, carburant) par rapport à une BOM diesel oscille entre 77 et 166 % en fonction des subventions et du prix de l'hydrogène.

Aujourd'hui, tous ces problèmes sont réglés et une station de distribution d'hydrogène à 700 bars ouvrira en juin prochain sur le territoire, à Sorigny. Développée dans le cadre du consortium européen Cosmhyc Demo, d'une capacité de 200 kg à 350 et 700 bars, cette station expérimentera un compresseur thermochimique. Une première mondiale. Pour la communauté de communes, le bilan de l'expérience est positif. Le véhicule est adapté aux besoins. Les conducteurs apprécient l'absence de bruit et de vibrations. Les rippeurs, à l'arrière, ne sont plus soumis aux émanations nocives des pots d'échappement. « C'est très confortable pour eux », observe Alain Esnault. La métropole de Tours projette d'ailleurs d'acheter, elle aussi, huit de ces équipements.

Le vice-président de la CCTVI fait néanmoins ressortir quelque points de vigilance, à garder en tête par les collectivités désireuses de se lancer à leur tour : prévoir un abri bien ventilé ou laisser le camion dehors, s'assurer de la possibilité de bénéficier de relais sur place pour traiter les petits problèmes techniques, sans avoir besoin de renvoyer le véhicule en Allemagne, mais surtout considérer le projet dans son ensemble : usages, machines, production et distribution d'hydrogène compris.

Et de nouvelles perspectives à venir

Bien réglée et parfaitement opérationnelle, cette fois, la nouvelle benne définitive est attendue sur le territoire avant la fin du mois de mai 2023. Elle a coûté 685 000 euros hors taxes, dont 60 % subventionnés dans le cadre d'Hector ; alignant ainsi l'investissement sur celui d'un camion poubelle Diesel. Acheté 17 euros le kilo à Air liquide, l'hydrogène se révèle, quant à lui, plus onéreux que le gazole. Mais la communauté de communes espère que son tarif redescendra à 9 euros, grâce au développement des moyens de production et l'élargissement de la demande.

Via le projet HyTouraine, le permis de construction d'une station de production d'hydrogène de deux tonnes par jour vient en effet d'être déposé par un regroupement de trois intercommunalités, la CCTVI, la métropole de Tours et la communauté de communes de Loches-Sud-Touraine, avec le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (Sieil) et l'entreprise STMicro-electronics. L'équipement, développé en partenariat avec Lhyfe et Térega Solutions, prévu pour 2024, sera alimenté par de l'eau en provenance de la station d'épuration membranaire de la CCTVI, de qualité suffisante pour les opérations d'électrolyse. Un cercle vertueux commence à prendre forme.