Déplacements domicile-travail : une piste intéressante pour promouvoir le vélo

Développer l'usage du vélo pourrait assure le verdissement d'un secteur des transports en panne de décarbonation, notamment dans le cadre des trajets pendulaires. Mais pour se remettre en selle, les salariés peuvent avoir besoin d'accompagnements.

Tous les clignotants sont au vert pour le développement de l'usage du vélo en France, électrique comme musculaire. Selon le bilan publié par le Gouvernement (1) mardi 14 mai, cette pratique a augmenté de 48 % dans le pays depuis la crise sanitaire de 2019. Ce mode de déplacement est aussi devenu plus inclusif. « Désormais, il concerne toutes les typologies de territoires, les zones urbaines comme périurbaines et rurales, toutes les classes sociales et tous les profils, même les moins sportifs, grâce à l'assistance électrique », constate Sylvain Reydellet, directeur général adjoint du cabinet spécialisé Mobilités Demain. En 2023, 40 % des 65-69 ans et 33 % des 70-74 ans utilisaient même leur bicyclette de manière occasionnelle ou régulière.

Si les femmes sont encore un peu moins nombreuses que les hommes à choisir ce type de mobilité, elles commencent à les rattraper sur ce terrain. Parmi les nouveaux convertis, se trouve par ailleurs une majorité d'automobilistes, améliorant ainsi le niveau de report vers des modes de transport plus propres. Les marges de manœuvre restent toutefois considérables, notamment sur les déplacements domicile-travail, les plus fréquents et ceux qui déterminent grandement tous les autres dans une journée. En 2021, 60 % des trajets de moins de 5 kilomètres s'effectuaient toujours en voiture, pour 5 % seulement à vélo.

Rééquilibrer les trajets pendulaires

“ Nous avons affaire à des néocyclistes. Un peu plus des trois quarts ne pratiquent pas le vélo ou très peu. ” Sylvain Reydellet, Mobilités Demain Les employeurs ont donc un rôle essentiel à jouer dans les changements de comportement en la matière. Via les plans de mobilité entreprise, le forfait Mobilité durable et des réductions d'impôts, l'État les encourage d'ailleurs à aller dans cette direction. Selon la Fédération des acteurs du vélo en entreprise (Fave), plusieurs centaines de milliers de salariés profiteraient déjà de cette opportunité d'expérimenter le vélo au quotidien. Mais sans un soutien plus personnalisé, les planifications et les arguments financiers ne suffisent pas toujours à venir à bout de leurs dernières réticences vis-à-vis du vélo. Manque de pratique sportive, peur de la crevaison, du vol ou du mauvais temps, besoins particuliers, comme le transport des enfants, ou la nécessité de mettre le vélo dans un train… Les freins s'avèrent encore nombreux.

« Nous avons affaire à des néocyclistes, rappelle Sylvain Reydellet. Un peu plus des trois quarts ne pratiquent pas le vélo ou très peu. » D'où la création de plusieurs programmes d'accompagnement, de formation en particulier, proposés par plusieurs loueurs de flottes comme Zenride, Azfalte ou Fredo, notamment dans le cadre du dispositif « Objectif employeur pro-vélo » déployé par le Gouvernement et la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), via les certificats d'économies d'énergie (CEE). L'expérience de Schiltigheim Deuxième commune de l'Eurométropole de Strasbourg, à la tête d'une équipe de quelque 565 agents répartis sur sept sites, Schiltigheim a testé le programme d'accompagnement GoodWatt en 2021, puis en 2023, avec vingt salariés à chaque fois, dans le cadre de la mise en place d'un plan de mobilité. Dans cet échantillon, 70 % se déplaçaient en voiture, habitant en moyenne dans un périmètre de 8 km par rapport à leur lieu de travail. En un mois, chacun a parcouru 153 kilomètres, évité l'émission de 30 kg de CO2 et économisé 90 euros. Un sur deux a changé ses habitudes après l'expérience. La part modale du vélo dans les déplacements des agents de Schiltigheim est ainsi passé à 30 % contre 11 % pour l'ensemble de la métropole, pourtant réputée pour sa pratique de la bicyclette. Plus de 80 % des salariés se sont équipés d'un vélo. La ville envisage désormais de développer l'usage des vélos de service, notamment entre ses différents sites, et a renforcé ses infrastructures de stationnements cyclables sur ces zones. La collectivité bénéficie par ailleurs du retour d'usage de ses agents sur l'état ou la dangerosité des pistes et autres itinéraires afin de les améliorer.

Un mois pour prendre le virage

Mobilité Demain, pour sa part, a choisi de fournir aux entreprises et aux collectivités une offre totalement clé en main : état des lieux, diagnostic des habitudes des collaborateurs, fourniture des deux-roues à assistance électrique, accompagnement personnalisé des salariés, suivi des indicateurs… Objectif : permettre à l'employeur de bâtir une stratégie solide et aux collaborateurs de tenter l'expérience du vélo dans les meilleures conditions possibles pour les amener à changer leurs habitudes ensuite. Le tout en un mois. Baptisé GoodWatt, cette offre est en grande partie également financée par les CEE (programme O'vélO!), dans le cadre d'une convention avec l'État, sous l'égide de l'Ademe.

Après une séquence de sensibilisation, destinée à aider les salariés à s'interroger sur leurs pratiques, le test a été proposé à une vingtaine d'entre eux dans quelque 350 organisations aux profils variés, en prenant soin d'apporter des réponses à chacune de leurs inquiétudes. Des vélos allongés ont ainsi été fournis à ceux qui souhaitaient emmener leurs enfants, des bicyclettes pliables à ceux qui prennent quotidiennement le train. Tous ont également bénéficié des équipements nécessaires à une pratique sereine et confortable en toute situation : cadenas en U, bombe anticrevaison, sacoches, support de téléphone, casque, gilet réfléchissant, vêtement de pluie... « Une fois bien équipé, on peut pratiquer le vélo en toute saison », assure Sylvain Reydellet.

Pérenniser le changement

Afin de gagner en confiance, les néo-usagers ont également pu suivre des formations avec des moniteurs agréés : cadenassage du vélo, prise en main du cycle, rappel du code de la route... Enfin, des applications numériques ont été mises à leur disposition : pratiques, pour déterminer les itinéraires les plus pertinents par exemple, pédagogiques pour ceux qui avaient besoin de conseils ou plus ludiques, pour les inciter à pédaler un peu plus souvent... Résultat : les trois quarts des 6 000 collaborateurs ainsi encadrés se sont déclarés convaincus de l'intérêt du vélo. Une grosse majorité (63 %) a assuré vouloir s'équiper, les autres disposant déjà d'un cycle. Six mois après la fin de l'expérimentation, 30 % avaient déjà acquis un vélo.

« Pour les autres, c'est un peu cher. La moitié des employeurs ont donc décidé de leur donner un coup de pouce, indique Sylvain Reydellet. Finalement, un testeur sur deux est devenu un cycliste du quotidien. Et ça, c'est une grosse satisfaction. » En tête des bénéfices de la pratique du vélo perçus par ces collaborateurs : le respect de l'environnement, via la réduction des émissions de CO 2 , suivi par l'exercice physique et le sentiment de se libérer des contraintes. De fait, le dispositif leur a déjà permis d'effectuer 50 000 trajets en mode doux et d'économiser 70 tonnes de CO 2 . « Parfois, il a aussi contribué au développement des infrastructures cyclables sur les territoires, comme à Sophia-Antipolis où des pistes séparées de la chaussée ont été construites », précise Sylvain Reydellet.

L'État s'est d'ailleurs engagé à soutenir l'aménagement de 100 000 kilomètres cyclables à l'horizon 2030, ce qui reviendra à doubler en six ans la longueur de ces infrastructures. Aux employeurs de répondre en parallèle aux nouveaux besoins créés, en termes de stationnement, de location ou d'aide à l'achat de vélos, grâce aux crédits d'impôts. Depuis la fin de l'expérimentation GoodWatt, vingt entreprises mobilisées se sont fait labelliser « Employeurs Pro-Vélos » par la FUB en reconnaissance de leur engagement, ce qui porte à 137 le nombre de sites labellisés en France.