Titre de transport unique : trois régions testeront ce dispositif très attendu

Comme réussir à proposer un titre de transport unique sur tout le territoire français et quel que soit le moyen utilisés quand le pays ne compte pas moins de 712 Autorités Organisatrices des Mobilités (AOM) et 200 systèmes de billettiques différents, tous assortis de spécificités multiples ? Clément Beaune, alors ministre des Transports, s'était attaqué à ce chantier complexe en février 2023 par le bais d'un « hackathon » destiné à sélectionner des solutions. Répartis en dix équipes, 70 représentants de l'écosystème (AOM, opérateurs, éditeurs de solution bureaux d'études, étudiants et associations d'usagers) avaient travaillé dans ce but.

Reste désormais à expérimenter les deux solutions choisies. A l'occasion du premier comité de pilotage du projet, jeudi 23 mai, Patrick Vergriete, successeur de Clément Beaune, a annoncé le nom des territoires pilotes qui s'attelleront à cette tâche à partir de la fin de cette année 2024 : les régions Normandie, Pays-de-la-Loire et Centre-val-de-Loire, notamment sur l'axe Caen-Le Mans-Tours, avec la participation de trois métropoles. Des « terrains propices » pour tester différents parcours utilisateurs, estime le comité de pilotage, puis pour étendre progressivement le service auprès d'usagers effectuant des déplacements interrégionaux de porte-à-porte. D'autres territoires partenaires, en particulier la région Sud, participeront également à la construction du dispositif final, opérationnel et réplicable à l'échelle nationale.

Menés avec le Groupement des autorités responsables des transports (GART), les tests porteront sur une application mobile en post-paiement. Elle permettra à ses utilisateurs de voyager en activant l'application au début de leur trajet et d'être facturés par la suite en fonction de son déplacement et de son profil. Par la suite, de nouvelles fonctionnalités lui seront intégrées : le prépaiement sur l'ensemble des modes de mobilité et sur tout le territoire national, ainsi que la liaison avec les cartes à puce locales et les cartes bancaires. De nouveaux territoires pourront intégrer la démarche au fil de l'eau.