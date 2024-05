Deux nouvelles entreprises autorisées à expérimenter le recyclage des stylos d'injection de médicaments

Ce jeudi 16 mai, deux arrêtés publiés au Journal officiel autorisent les sociétés Lilly France et Sanofi Winthrop Industrie à participer à l'expérimentation du recyclage des stylos injectables. En novembre 2022, Novo Nordisk avait déjà reçu le feu vert du ministère de la Transition écologique et de celui de la Santé pour lancer cette expérimentation.

Dans le cadre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) couvrant la gestion des médicaments non utilisés (MNU), les pouvoirs publics ont lancé une expérimentation de cinq ans du recyclage des stylos préremplis injectables pour l'administration en autotraitement de médicaments.

Le décret qui encadre l'expérimentation autorise la réutilisation de la matière composant les stylos, mais interdit son utilisation pour la fabrication de nouveaux médicaments ou de dispositifs médicaux. Il interdit aussi le recyclage des aiguilles.

La règlementation a été complétée par un arrêté qui fixe les conditions de sécurité sanitaire et environnementale à chaque étape : réception des MNU, désinfection, tri des MNU à recycler, récupération des fractions recyclables, leur valorisation et, enfin, élimination des fractions non recyclables.