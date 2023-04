L'exposition aux PFAS augmente le risque d'obésité

Une étude danoise, publiée le 17 avril dernier dans la revue Obesity, révèle une autre conséquence sanitaire de l'exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ou polluants éternels. Si un lien est déjà établi avec de nombreuses pathologies (cancer, diminution de la réponse immunitaire aux vaccins, baisse de la fertilité, dysfonctionnement de la thyroïde, etc.), s'ajoute désormais un risque augmenté d'obésité.

L'objectif de cette étude était d'« examiner l'exposition aux PFAS dans le cadre d'interventions diététiques visant à induire et à maintenir une perte de poids ». Des participants souffrant d'obésité originaires de huit pays européens ont ainsi suivi un régime de 800 kcal par jour pendant huit semaines. Ensuite, ceux ayant perdu au moins 8 % de leur poids initial se sont vus « qualifiés » pour un autre régime spécifique, cette fois de vingt-six semaines au minimum, certains acceptant de pousser jusqu'à cinquante-deux semaines. Quatre régimes alimentaires différents, variant selon leur teneur en protéines et leur indice glycémique, et un cinquième régime de contrôle sain, étaient répartis entre les participants. Les chercheurs ont mesuré la concentration de cinq PFAS dans le sérum ou le plasma des participants : le PFOA, le PFOS, le PFNA, le PFDA et le PFHxS.

L'étude conclut que « des concentrations plasmatiques élevées de PFOA et de PFHxS ont été associées à une augmentation de la prise de poids supérieure à celle liée aux régimes alimentaires ». Cette activité obésogène des PFAS devrait donc être prise en compte « dans les efforts de santé publique visant à lutter contre la pandémie d'obésité », selon les chercheurs. Plus d'un milliard de personnes dans le monde sont obèses d'après l'OMS, et 17 % des adultes en France.