La moitié des Français sont passés en extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers

Dorénavant, 35 millions de Français, soit plus de un sur deux, peuvent trier l'ensemble de leurs emballages ménagers dans le bac jaune, annonce Citeo. L'éco-organisme en charge de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages ménagers et les papiers ambitionne de « couvrir l'ensemble du territoire d'ici deux à trois ans ».

Initialement, en 2018, l'entreprise prévoyait que 34 millions de Français puissent trier tous leurs emballages (hors verre) dès janvier 2020. Mais début 2020, seulement 27 millions de Français étaient passés en extension des consignes de tri. Citeo annonçait alors atteindre l'objectif de couverture de la moitié des Français mi-2020.

Deux régions se démarquent avec des taux de couverture élevés : les Pays de la Loire, avec plus de 80 % de la population en extension des consignes de tri, et la Corse, qui est totalement couverte par les nouvelles règles de tri. À l'inverse, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre-Val de Loire, le Grand Est et les Hauts-de-France affichent toutes un taux de couverture inférieur à 40 %.

Soixante des 170 centres de tri répartis en France ont été modernisés et sont en mesure de trier tous les emballages. En 2021, Citeo poursuivra le déploiement de son plan de performance des territoires qui s'étend sur la période 2018-2022. Cent-quatre-vingt-dix millions d'euros seront consacrés à ce programme au cours des 18 prochains mois.

En moyenne, l'extension des consignes de tri fait progresser de 3 kg le poids d'emballages recyclés par habitant.