Le fabricant de membranes et d'électrolyseurs Gen-Hy passe à l'industrialisation dans le Doubs

L'annonce a été faite, ce mercredi 11 mai, à l'occasion du salon Hyvolution, en présence de la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay : le fabricant d'électrolyseurs Gen-Hy ouvrira son usine, début 2023, dans l'agglomération de Montbéliard. Sur 8 000 m2, l'entreprise prévoit de construire à grande échelle des électrolyseurs Hy-Cube, modulaires, destinés aux systèmes à hydrogène sur site d'une capacité de 50 kW à 4 MW.

Ils seront équipés de membranes AEM (Anion Exchange Membrane), spécialité de Gen-Hy qui combine les avantages des deux technologies, alcaline et PEM (Proton Exchange Membrane), en assurant une efficacité énergétique de 85 %. Autre avantage : elles ne nécessitent pas le recours aux métaux rares. Gen-Hy est la seule entreprise française à produire des membranes pour l'hydrogène. Avec cette phase d'industrialisation, elle deviendra la première au monde à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrolyse : production de membranes, dépôts catalytiques et intégration des stacks (les cellules d'électrolyse). À partir de 2023 et sur deux ans, l'entreprise a programmé quelque 120 recrutements. Montant de l'investissement : 15 millions d'euros. La stratégie française prévoit d'atteindre une capacité de 6,5 GW d'électrolyseurs en 2030.