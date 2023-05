Feux de forêt : les instructions du Gouvernement aux préfets pour les prévenir

Quelle est la ligne à suivre par les préfets en matière de lutte contre les feux de forêt, qui ont d'ailleurs déjà démarré cette année dans les Pyrénées-Orientales ? La réponse est contenue dans l'instruction que les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Transition écologique leur ont adressée, le 4 mai dernier. Une instruction qui fait suite à la présentation d'une nouvelle stratégie de lutte par Emmanuel Macron en octobre dernier, puis à une nouvelle présentation du dispositif par les ministres lors d'un déplacement en Gironde, le 11 avril dernier.

La stratégie s'articule autour de trois principes généraux, indique le document : une approche globale via la coordination entre services de l'État autour d'objectifs communs, la prévention « qui vise à limiter le risque d'incendie », et l'anticipation « permettant une action de lutte précoce et efficace ». Pour ce qui est du volet prévention, les ministres annoncent transmettre aux préfets, « avant l'été », une carte des zones à forte sensibilité aux feux de forêt, accompagnée d'un kit technique. Ces documents doivent permettre d'accompagner les communes dans leur politique d'aménagement et de prioriser les plans de prévention des risques d'incendie de forêts (PPRif) à réaliser.

L'instruction rappelle également les obligations légales de débroussaillement (OLD) en tant qu' « outil majeur de la stratégie de prévention et de lutte ». Des obligations dont le contrôle relève du pouvoir de police des maires, auxquels les préfets peuvent se substituer en cas de carence. Les ministres demandent à ces derniers d'actualiser le liste des communes où les OLD s'appliquent au titre du code forestier et de lancer les travaux d'élaboration, ou d'actualisation, du plan départemental de protection des forêts contre l'incendie (PDPFCI). Un document, partagé par l'ensemble des acteurs départementaux et décliné dans chaque massif, qui doit garantir « la mise en cohérence des moyens de prévention et de surveillance avec les moyens de lutte contre les incendies ».

En matière d'anticipation et de gestion de la crise, l'instruction demande à ce que le service d'incendie et de secours (Sdis) prenne en compte le risque « feux de forêt » dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR). Les préfets sont par ailleurs invités, en cas de besoin, à restreindre ou interdire l'accès aux massifs forestiers « au-delà des arrêtés que pourraient prendre les maires ». Quant à la pratique de l'écobuage, « nous vous demandons d'actualiser et d'adapter vos périodes d'autorisation départementale de brûlage de végétaux sur pied en fonction des conditions météorologiques du jour, de la sécheresse de la végétation, et de les conditionner à l'adéquation de la réponse opérationnelle des services d'incendie et de secours », indiquent les ministres.