Pour 2023, la FFB prévoit une crise du logement neuf et une accélération de la rénovation énergétique

Le 13 décembre, la Fédération française du bâtiment (FFB) a dressé le bilan de l'activité du bâtiment en 2022, et délivré ses premières prévisions pour 2023. Pour 2022, le marché du logement neuf a enregistré une hausse de 5,1 % en volume, mais une baisse des mises en chantier de 9 % est attendue pour 2023, craint la FFB. Elle anticipe une chute de 21,3 %, l'an prochain, des permis de construire de logements, « alors que les ventes reculaient de plus de 30 % dans l'individuel et de près de 15 % dans le collectif en 2022 ». La FFB explique que cette chute des ventes serait liée à la hausse des coûts de construction, en lien avec l'inflation et les surcoûts de la réglementation environnementale RE 2020, ou à la difficulté pour les primo-accédants d'obtenir un prêt immobilier. Pour 2023, la FFB prévoit ainsi une baisse de 2,6 % de la production de logements neufs.

En 2022, la FFB relève aussi une progression du chiffre d'affaires de 2,1 % pour le secteur de l'entretien-amélioration et de la rénovation énergétique. En 2023, la croissance devrait se poursuivre pour la rénovation énergétique, avec une hausse de 2,6 % en volume, prévoit la fédération. Elle « sera tirée par (l'aide) MaPrimeRénov', un marché des certificats d'économies d'énergies (CEE) qui s'est redressé, le retour du crédit d'impôt pour la rénovation des locaux des TPE-PME, le plan de rénovation des écoles annoncé par le président de la République lors des « 24 h du bâtiment » et un contexte plus favorable aux économies d'énergie », selon la FFB.