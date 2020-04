Coronavirus : le Serce publie neuf fiches prévention

Dans le contexte d'épidémie du Covid-19, la Commission Prévention et Sécurité du Serce, syndicat des entreprises de la transition énergétique et numérique, a publié neuf fiches qui déclinent les mesures du Guide de préconisations de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) selon les principaux domaines d'activités de ses entreprises adhérentes.

Les fiches ont été élaborées selon un découpage des activités de la profession en huit familles couvrant la quasi-totalité des activités des entreprises adhérentes : bureau, réseaux HTB, réseaux HTA-BT, éclairage public, canalisations souterraines, télécoms, industrie, tertiaire, maintenance et facilities management industrie, maintenance et facilities management tertiaire. Une fiche est également consacrée au Référent Covid-19.

Ces fiches pourront évoluer en y intégrant les retours d'expérience et les évolutions des règles mises en place par les pouvoirs publics.