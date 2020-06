Des engins de pêche connectés pour limiter les déchets en mer

Chaque année, 640 000 tonnes de filets, lignes, gilets de sauvetage et autres cordes sont perdues ou abandonnées dans les océans par l'industrie de la pêche. La plupart de ces débris de plastique viennent s'ajouter aux millions de tonnes de déchets rejetés chaque année en mer (35393). Dans les eaux européennes, plus d'un tiers des sources de pollution plastique provient d'équipements de pêche selon l'Organisation maritime internationale. Un fléau que la profession tente d'enrayer avec comme première piste l'utilisation d'équipements connectés facilement traçables et récupérables.

La société CLS, spécialiste des solutions d'observation et de surveillance de la Terre va ainsi équiper des milliers d'engins de pêche de balises en partenariat avec un syndicat de pêche et des ONG. Les premiers engins seront équipés et déployés en Méditerranée (33632) dans les semaines qui viennent puis cet été en outre-mer. « Suivre les engins de pêche permettra non seulement d'inciter les filières économiques à des pratiques plus respectueuses de l'environnement mais également de démarrer un cercle vertueux de collecte de déchets et de recyclage de débris plastiques marins conformément aux textes internationaux de la convention de l'Organisation Maritime Internationale (MARPOL Annexe V) », estime Gaetan Fabritius, Directeur de l'Innovation et de la Prospective de CLS.