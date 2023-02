Filière bois : le Gouvernement renouvèle trois dispositifs de soutien

Le 3 février, les ministères de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'Industrie ont confirmé le renouvellement de trois dispositifs de soutien consacrés à la filière forêt-bois. Ces derniers sont gérés par l'Agence de la transition écologique (Ademe) et financés dans le cadre du plan France 2030, qui consacre une enveloppe d'investissement de 500 millions d'euros pour la filière.

Pour commencer, les entreprises de la construction bois ont jusqu'au 15 mai (avec une relève intermédiaire prévue le 15 février) pour candidater à l'appel à projets « Industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres biosourcés » (ou SCB). Lancé initialement en juillet 2021, puis renouvelé une première fois en mai 2022, il a déjà accompagné trente projets associant « des dispositifs de construction mixtes utilisant à la fois le bois et d'autres matières bio-sourcées (paille, chanvre, en particulier) ».

Les énergéticiens peuvent, par ailleurs, déposer leurs projets de production de chaleur à partir de coproduits de l'industrie du bois (notamment pour répondre aux besoins de séchage des scieries) jusqu'au 20 septembre prochain (ou avant le 23 février, pour la relève intermédiaire). Pour rappel, l'appel à projets « Biomasse chaleur pour l'industrie du bois » (BCIB), introduit en mars 2022, est réservé uniquement aux « projets biomasse dont la production thermique est supérieure à 4 000 mégawattheures par an (et) visant à alimenter en chaleur des industries du bois manufacturières ».

Enfin, l'appel à manifestation d'intérêt « Exploitation forestière et sylviculture performantes et résilientes » (ESPR), lancé le 1er décembre dernier, propose aux entreprises et collectivités de soutenir leurs pratiques d'amélioration de l'exploitation forestière. Il se déploie en deux volets distincts : l'un consacré aux « projets collectifs innovants et/ou structurants », par exemple sous la forme d'un portail numérique collaboratif, et l'autre à des « investissements matériels et immatériels », afin de moderniser les équipements utilisés et de réduire leur impact environnemental. Les candidatures sont admises jusqu'au 8 septembre (ou avant une clôture intermédiaire le 14 avril).