La pêche au chalut est définitivement interdite au large de l'île de Ré

La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a annoncé la fin de la pêche au chalut sur le plateau de Rochebonne à l'ouest de l'île de Ré. Classé zone Natura 2000, ce plateau de 9 700 hectares héberge de nombreuses espèces telles que les dauphins communs, les grands dauphins, les marsouins communs mais aussi de nombreux oiseaux marins. C'est aussi une zone de nourricerie et de reproduction du bar, une espèce menacée. Jusqu'à présent, les activités de pêche pélagique y étaient interdites sauf tous les deux ans, pendant deux mois de l'année, du 1er décembre au 31 janvier. Or, la pêche au chalut, qui consiste à laisser trainer un filet sur plusieurs kilomètres, n'est pas sélective.

La dérogation est donc dénoncée par plusieurs associations environnementales et la pêche de loisir qui ont appelé à la mobilisation lors de la consultation publique du projet d'arrêté pour la saison 2019-2020. La concertation s'est close sur un taux de participation record pour la région avec plus de 4 300 contributions essentiellement favorables à l'interdiction de la pêche sur le plateau. À l'issue d'une large concertation associant les organisations professionnelles de la pêche et les organismes scientifiques, Fabienne Buccio, la préfète de Nouvelle Aquitaine, a pris la décision de mettre un terme à la dérogation et de proposer une réflexion sur la constitution d'une zone de protection forte sur ce plateau, sous la forme par exemple d'une réserve naturelle.