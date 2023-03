Fin des voitures thermiques en 2035 : l'Allemagne fait volte-face

Mardi 7 mars, à l'occasion de l'adoption déifnitive du texte interdisant la vente des voitures thermiques dès 2035 en Europe, l'Allemagne est revenue sur sa position et s'est finalement abstenue poussant les États membres à reporter le vote final.

Un accord final avait pourtant été trouvé, le 27 octobre dernier, entre le Conseil et le Parlement européen. Il s'agit du premier texte approuvé dans le cadre du Paquet climat (ou Fit-for-55) de l'Union européenne. Les négociations avaient commencé en juillet 2021.

Cette décision « porte un coup contre les institutions européennes en laissant entrevoir la perméabilité de nos institutions aux lobbies », déclare Karima Delli, eurodéputée Les Verts-ALE et présidente de la commission des transports et du tourisme au Parlement européen. Elle « s'inscrit en contradiction avec l'intérêt des industriels qui ont tous déjà annoncé qu'ils basculeraient dans le 100 % électrique dès 2030, et qui réclament un agenda clair pour fixer définitivement leur agenda d'investissements », conclut-elle.

À l'inverse, l'association 40 millions d'automobilistes « salue le pragmatisme de l'Allemagne et appelle le gouvernement français à prendre exemple sur son voisin d'outre-Rhin dans la gestion des sujets liés à la place de l'automobile et à son avenir dans notre société ». « L'entrée en vigueur dès 2035 de l'interdiction à la vente des véhicules à motorisation thermique était pour le moins précipitée », selon Philippe Nozière, président de l'association.