Climat : l'objectif de financement pour les pays en développement atteint avec 2 ans de retard, selon l'OCDE

En 2022, les pays développés ont fourni et mobilisé un total de 115,9 milliards de dollars de financements climatiques pour les pays en développement, selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (1) publié ce mercredi 29 mai 2024. Ils respectent ainsi pour la première fois leur engagement, pris lors de la COP15 de Copenhague en 2009, de mobiliser 100 milliards de dollars pour l'action climatique dans les pays en développement. Cette réalisation arrive avec deux ans de retard — cet objectif devait être atteint en 2020 — mais un an plus tôt que les projections établies par l'OCDE avant la COP26.

Ces fonds ont vocation à aider les pays en développement à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre (atténuation) et à faire face au dérèglement climatique (adaptation). La somme est plus élevée qu'anticipé, en raison d'une hausse des financements entre 2021 et 2022. Dans le détail, les financements publics ont compté pour près de 80 % de l'enveloppe globale, avec 91,6 milliards de dollars. Les financements multilatéraux, tirés par les banques de développement, sont ceux qui ont connu la plus forte croissance depuis le début des comptages en 2013 (+ 226 %). Les financements privés ont également augmenté pour atteindre 21,9 milliards de dollars, ce qui correspond à une augmentation de 52 % par rapport à l'année précédente, après plusieurs années de relative stagnation. Soixante-pour-cent des fonds mobilisés correspondent à du financement pour l'atténuation, le reste va à l'adaptation ou cible les deux objectifs.

Cela reste tout de même insuffisant selon l'Organisation des nations unies (ONU), qui estimait dans son rapport 2023 sur le déficit de l'adaptation au climat (2) que les coûts de l'adaptation dans les pays en développement s'élèvent à 215 milliards de dollars par an. Les besoins de financement de l'adaptation sont estimés à 387 milliards de dollars par an. Le financement sera un thème central du sommet des Nations unies sur le climat (COP29) qui se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, au mois de novembre prochain.