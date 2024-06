Services eau et assainissement : les pistes pour rester à l'équilibre économique

La question de la viabilité économique des services d'eau et d'assainissement se pose de façon accrue dans un contexte de réduction des consommations et d'augmentation des coûts. Des pistes ont été débattues lors d'un colloque organisé par la FNCCR.

La question monte depuis plusieurs années : comment garantir la viabilité économique des services d'eau et d'assainissement ? Avec la baisse continue des consommations – et donc des recettes –, ainsi que les investissements nécessaires pour renouveler les réseaux ou pour mettre en œuvre des solutions de traitement plus poussées, les services s'inquiètent pour le maintien de leur équilibre financier. Cette tendance de fond s'est accélérée sous l'effet du dérèglement climatique et la nécessaire sobriété associée. Selon Intercommunalités de France, la consommation nationale d'eau potable a ainsi diminué de 3 à 4 % en 2023, chutant jusqu'à 10 % dans certains territoires. Une réduction qui ne reflète toutefois pas forcément une réalité très précise, une partie des prélèvements issus des forages privés échappant aux radars…

Dans le même temps, dans la continuité de la guerre en Ukraine, les prix des réactifs, des matériaux ou de l'énergie se sont envolés.

Débattre des solutions pour contrer cet effet ciseau était précisément l'objet du colloque organisé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), mercredi 29 mai. Un travail a également été engagé en amont aux côtés d'Intercommunalités de France et de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E) sur les pistes à suivre.

Une évolution du prix de l'eau à prévoir

Première solution envisagée pour maintenir la viabilité économique : l'augmentation du prix de l'eau et de sa structure. « Le patrimoine [des services eau et assainissement] a une valeur importante, mais il n'est pas visible, a rappelé en préambule Simon Porcher, professeur agrégé de management à l'université Panthéon-Assas et auteur de La Fin de l'eau. Il faut le valoriser d'autant plus qu'il a une valeur supérieure aux infrastructures routières, par exemple. » Pour sensibiliser les usagers aux enjeux liés et à son nécessaire entretien, les acteurs appellent à ne plus raisonner en termes de prix au mètre cube, mais en coût du service et de montant de la facture. « La vérification des coûts est la partie la plus facile ; pour les bénéfices, c'est plus difficile, mais c'est nécessaire pour que les usagers comprennent les investissements réalisés », a expliqué Laurent Brunet, président de la commission scientifique et technique de la FP2E. 25 propositions pour rétablir un équilibre Des réflexions du groupe de travail de la FNCCR, d'Intercommunalités de France et de la FPE2 sont ressorties 25 propositions réparties en cinq axes :

• des leviers pour mieux connaître les prélèvements et consommations d'eau (obligation de comptage des prélèvements dans le milieu, équipement en compteurs intelligents, meilleur contrôle des forages privés, facturation des ressources alternatives),

• élargir les possibilités en matière de tarification (plafonds d'abonnement à 40 %, encouragement à la tarification saisonnière, forfaits différenciés, arrêt de la tarification dégressive, etc.),

• renforcer le rôle de la collectivité pour accompagner la performance en matière de sobriété (pédagogie autour de commandes publiques qui incluent des primes à la performance, approfondissement de définition et suivi d'indicateurs de performance, etc.),

• soutien financier de l'État vers les collectivités qui s'engagent vers de la sobriété et leurs services (augmenter les subventions des agences de l'eau vers le financement des services lors de trajectoires de sobriété, intégrer les forages privés dans l'assiette des redevances, etc.),

• une sensibilisation sur le coût de l'eau potable (communication sur le prix du service, plutôt que sur le prix de l'eau, et sur le montant moyen de la facture, renforcement le dialogue entre usagers).

Un des points sur la table est la question de l'augmentation de la part fixe de la facture d'eau. « La grille tarifaire est une manière d'équilibrer les contributions entre usagers, qui sont assez peu connus des services et demandent à être mieux qualifiés pour maîtriser les impacts », a toutefois souligné Simon Godefroy, consultant associé chez Citexia.

Un changement de perspective est également à engager dans les relations avec les délégataires. « Lorsqu'un élu discute avec un opérateur pour signer une DSP [une délégation de service public], le prix reste le sujet éminent. Désormais, celui-ci ne doit pas avoir la même importance. Il faut signer des contrats de performances », a estimé Régis Banquet, vice-président d'Intercommunalités de France délégué au grand cycle de l'eau, administrateur de la FNCCR.

La tarification progressive, non généralisable

Sur le sujet du signal prix, lors de la présentation du Plan eau, Emmanuel Macron avait appelé à la généralisation d'une tarification « progressive et responsabilisante ». « Que les premiers mètres cubes dont nous avons besoin au quotidien soient facturés à un prix modeste et, au-delà, pour l'eau de confort, le prix augmentera. » Une mission avait alors été confiée au Conseil économique social et environnementale (Cese) sur la tarification progressive de l'eau.

La réponse de la troisième assemblée est plutôt claire : « La généralisation ne nous semble pas opportune et pas adaptée à toutes les collectivités », a indiqué Jean-Yves Lautridou, corapporteur de la mission (1) . Celle-ci a identifié les conditions indispensables à l'implantation de ce modèle tarifaire : la présence d'une grande proportion de compteurs individuels dans le parc (de préférence à la télérelève), un regroupement des autorités organisatrices au sein des EPCI ou un accompagnement en ingénierie tarifaire pour les plus petites. Ce coup de pouce peut aussi passer par des outils « comme celui développé par la FNCCR », précise Jean-Yves Lautridou. Ce dernier, Explicéo (2) , propose une analyse détaillée des recettes et des coûts de leurs services, selon une décomposition fonctionnelle. Il permet notamment une transparence sur les coûts et leurs évolutions.

Vers une extension de la tarification saisonnière ?

“ Il faut arrêter de penser que le petit cycle de l'eau pourra payer pour le grand ” Thierry Burlot, comité de bassin Loire-Bretagne Parmi les autres pistes envisagées figure la promotion de la tarification saisonnière. Dans le cadre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (Lema) de 2006, il est en effet possible, pour les communes en tension pour leur ressource en eau de manière saisonnière, de définir des tarifs différents selon les périodes de l'année. « En 2022, la communauté de commune du Pays fouesnantais a été à un jour de la rupture d'eau. Depuis, ils ont mis une tarification saisonnière, qui met à contribution les résidences secondaires, le camping, a illustré Jean-Yves Lautridou. Cet équipement avait obtenu une autorisation de forage alors que cela faisait un an que la commune attendait le tien. »

Un choix que vient également de faire Toulouse. « La Ville de Toulouse puise dans la Garonne pour son alimentation en eau. Or l'été, la Garonne est désormais à des niveaux très bas. Pour assurer l'alimentation de tous, la commune souhaitait faire diminuer les consommations, a détaillé Régis Banquet. Entre la baisse de consommation en hiver et son augmentation en été, pour les personnes demeurant à Toulouse, il n'y a pas de conséquence : c'est pour faire prendre conscience qu'il faut changer de comportement. »

Une étude sur les conséquences de l'augmentation du prix de l'eau pour les services, les entreprises et les particuliers est attendue. « La tarification saisonnière demande de regarder les conséquences et de se limiter à des endroits où l'arrivée massive de population à une période donnée implique de surdimensionner les réseaux et donc d'occasionner un surcoût », a, quant à lui, estimé Hervé Paul, vice-président de la métropole Nice-Côte-d'Azur délégué à l'eau et l'assainissement et vice-président de la FNCCR.

Une implication de l'État attendue

Les acteurs attendent également un soutien financier pour les services plus conséquents de la part des agences de l'eau. « Les agences de l'eau, pilotées par l'État, alimentées par les redevances, ont permis de moderniser la France. Le système fonctionnait bien. Dans les années 1970-1980, l'État, les Départements et les Régions participaient. Mais, depuis quelques années, les choses ont changé. Les agences qui avaient l'habitude de bien vivre se retrouvent face à des choix stratégiques, a situé Thierry Burlot, président du comité de bassin Loire-Bretagne. Avec moins d'argent, nous devons faire plus et avec de graves problèmes à régler : le sujet de la quantité est apparu, celui de la qualité n'a pas disparu. »

L'espéré rééquilibrage des redevances ne s'est finalement pas concrétisé en 2024. En revanche, après le soutien à l'Office français de la biodiversité, les agences vont désormais également alimenter les mesures agroenvironnementales et l'agriculture biologique. « Il faut arrêter de penser que le petit cycle de l'eau pourra payer pour le grand, a réagi Thierry Burlot. L'eau n'est pas un problème technique, mais politique. »

L'État est également attendu sur la question de la qualité de l'eau : la contamination multiple de certains captages demande la mise en œuvre de traitements poussés qui pèsent sur la facture d'eau. « Le chlorothalonil est représentatif de la complexité du sujet : beaucoup de services se trouvaient dans des situations inextricables il y a quinze jours [avant que l'ensemble de ses métabolites soient considérés comme non pertinents], a constaté Laurent Brunet. Il y a besoin que le politique investisse le sujet de la qualité avec un plan d'action partagé, cette situation ne peut pas durer. »

Une implication que certains considèrent légitime, y compris sur le plan social. « Est-ce que c'est aux producteurs d'eau d'assumer une politique sociale ? a interpellé Paul Raoult, ancien sénateur socialiste du Nord. La politique sociale devrait être du ressort de l'État : que les citoyens puissent vivre et payer leurs factures d'eau. Il y a un transfert de responsabilité : comme pour les métabolites dans l'eau, où les collectivités n'ont pas de moyens de pression efficaces pour imposer une autre approche que mettre des pesticides ! Bientôt, nous allons devoir traiter l'eau avec de l'osmose inverse, ce qui va faire beaucoup de profit [pour les fournisseurs de cette solution] et on va contribuer à augmenter le prix de l'eau. »