Florence Daumas succède à Clotilde Terrible au poste de déléguée générale du Cercle Français de l'Eau.

Florence Daumas est désormais la nouvelle déléguée générale du Cercle Français de l'Eau. Elle succède à ce poste à Clotilde Terrible. Après un début de carrière dans le spatial, cette ingénieure de formation s'est réorientée dans le secteur de l'eau et l'environnement. Elle rejoint l'établissement Public territorial du Bassin de la Dordogne (Epidor) en 2015 notamment pour y mener des missions de gestion quantitative de la ressource en eau et participer à l'amélioration des connaissances. Elle intègre ensuite en 2018 le groupe Suez comme chef de projet « eau & environnement ».

Au sein du Cercle Français de l'Eau, son objectif pour 2021 est de faciliter les échanges entre acteurs, notamment à travers la reprise des petits déjeuners et des colloques. Le prochain évènement abordera ainsi le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Le Cercle devrait également s'impliquer davantage dans des partenariats entre les universités et les écoles sur des thématiques liées à l'eau et à l'environnement.