Le programme Actee soutient la rénovation énergétique des écoles

Ce mardi 6 avril, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) lance l'appel à projets « Merisier » dans le cadre du programme « Actee » éligible aux certificats d'économies d'énergie (CEE). Ce nouvel appel à projets vise la rénovation énergétique des écoles et des groupes scolaires, avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale. Il prévoit de soutenir l'émergence de projets pour rénover plus de 1000 établissements scolaires.

Les écoles représentent 30 % de la consommation énergétique des bâtiments communaux. Elles demeurent le type de bâtiment le plus consommateur devant les équipements sportifs et les bâtiments socioculturels. « Souvent anciens, à l'utilisation intermittente, ces bâtiments peuvent voir leur consommation énergétique diminuer significativement et leur confort être amélioré via des actions d'isolation, ou par une régulation efficace. En outre, les travaux engagés pour l'amélioration de la ventilation et le choix des matériaux de rénovation permettent de répondre aux nouvelles exigences de qualité de l'air intérieur. Toutefois, il n'est pas évident pour une commune d'identifier les travaux à réaliser et de bâtir son plan d'investissement », explique la FNCCR. Le programme Actee prévoit donc de financer les diagnostics, les études et l'accompagnement des travaux réalisés par les collectivités.

Les acteurs locaux sont invités à candidater, jusqu'au 18 juin à l'appel à projets, en se regroupant à l'échelle d'un territoire. « En moyenne, 1 € apporté par Actee déclenche 10 € de travaux », précise la FNCCR. Le montant total d'aides pour le projet proposé ne peut être supérieur à 250 000 € HT par membre du groupement, plafonné à 600 000 € HT pour l'ensemble du dossier.

16 000 communes vont rénover leurs bâtiments

Le 30 mars, la FNCCR a aussi annoncé les communes lauréates de l'appel à projets « Sequoia » du programme Actee. Quarante-cinq groupements de collectivités (communes, syndicats d'énergie, métropoles, associations, départements, communautés de communes) ont été sélectionnés pour bénéficier d'un soutien financier en faveur de la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics. À l'issue des deux sessions de cet appel à projets, près de 16 000 communes seront au total soutenues pour rénover 6 156 bâtiments.