Premiers interlocuteurs des copropriétaires et des acheteurs, les acteurs de l'immobilier ont un rôle clé à jouer pour les sensibiliser et les accompagner dans les projets de rénovation. À travers la signature d'engagements pour la croissance verte ou « Green Deal », l'État cherche à les impliquer. Derniers signataires en date : Foncia et Nexity.

À travers un premier Green Deal avec le Plan bâtiment durable, ce 24 mars, Foncia entend animer des projets de rénovation dans les copropriétés dont elle a la charge. En 2021, ses 1 500 gestionnaires ont été formés aux nouvelles aides et aux enjeux de la rénovation énergétique, en partenariat avec La Copro des possibles. Soixante-dix référents, qui assureront le pilotage et l'animation des projets, ont également pu bénéficier d'une formation approfondie dispensée par Les Copros vertes. Avec ce Green Deal, Foncia s'engage à lancer des travaux de rénovation énergétique globale dans 50 immeubles en 2022, 100 en 2023 et 150 en 2024.

Pour Nexity, ce n'est pas une première. Déjà signataire d'un Green Deal en 2018, qui a conduit là aussi à la formation de ses collaborateurs, le gestionnaire immobilier récidive. Après avoir convaincu près de 300 immeubles de se lancer, Nexity vise désormais 10 000 logements en copropriété, et la réalisation de cinq projets de surélévation et/ou densification permettant le financement de la rénovation énergétique. Sans oublier : faire réaliser 5 000 audits énergétiques par des propriétaires bailleurs d'ici à fin 2025.