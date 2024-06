Le premier fonds biodiversité s'ouvre avec le parc éolien en mer Manche-Normandie

30 millions d'euros : c'est le montant dont sera doté le premier fonds biodiversité « éolien en mer ». Ce dernier est abondé par le groupement Eoliennes en mer Manche Normandie (1) (EMMN), dont fait partie EDF Renouvelables. Il vise à financer des projets d'amélioration de la connaissance sur le milieu marin et la biodiversité, concernée par le parc éolien en mer Manche-Normandie, au large de la pointe du Cotentin (Manche).

Parmi les sujets privilégiés ? Des expérimentations ou des actions de restauration, préservation des habitats marins, l'étude des changements d'habitats potentiellement impactés par le projet, l'analyse de la façon dont les activités maritimes existantes et le développement des parcs éoliens sont susceptibles de modifier les écosystèmes marins en baie de Seine et à l'échelle de la façade, ou encore la préservation de la flore, l'avifaune, des mammifères marins ou l'ichtyofaune (les poissons) pouvant traverser la zone du projet. Les critères d'évaluation des projets seront leur qualité scientifique, leur faisabilité logistique et leur capacité à enrichir les bases de données existantes.

Ce nouvel outil de financement découle de la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables. L'idée est que les porteurs de projets financent des actions en compensation des conséquences du développement de l'éolien en mer. Cette dotation ne se substitue pas aux mesures compensatoires imposées.

Pour éviter que les opérateurs ne soient « juge et partie », le Gouvernement a confié la gestion de ces fonds aux agences de l'eau. Seine-Normandie est donc la première à se prêter à cet exercice. « La gouvernance du fonds prévoit des appels à projets successifs ciblant principalement les acteurs scientifiques et économiques de la baie de Seine, avec un premier lancement prévu pour fin 2024, a précisé l'agence. La priorisation des besoins en connaissances sera définie par le conseil scientifique de Façade maritime et les instances réunissant les acteurs socio-économiques locaux : conseil maritime de Façade, commission du littoral et de la mer du bassin Seine-Normandie. »