Fonds durables : les encours des Français ont quasi doublé en 2019, selon Novethic

Le centre de recherche de Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, a publié, le 11 février, les résultats 2019 de l'« Indicateur Novethic » qui analyse et quantifie l'offre de fonds « durables » ouverts aux investisseurs particuliers sur le marché français.

En un an, selon Novethic, les encours des fonds durables ouverts aux épargnants français ont presque doublé, atteignant 278 milliards d'euros (Md€) à la fin de l'année 2019, contre 149 Md€ l'année précédente. Le nombre de fonds durables a aussi augmenté de près de 50 %, avec 704 fonds.

En 2019, le label d'État Investissement socialement responsable (ISR) a été attribué à 117 fonds supplémentaires. Ceux labellisés ISR représentent plus de 46 % des encours de fonds durables ouverts aux particuliers, contre 28 % en 2018. Ce qui porte le total à 263 fonds labellisés et 128 Md€ d'encours. « L'obligation faite par la loi Pacte [pour la croissance et la transformation des entreprises] de diffuser au moins un produit labellisé dans le cadre de l'assurance vie a dopé le nombre de fonds labellisés ISR. Il a plus que doublé en 2019 », explique Novethic.

Le label d'État « Greenfin » voit également ses encours presque quadrupler, en un an, à 6 Md€ à fin décembre 2019. Ce label « garantit la qualité environnementale des fonds et a bénéficié, en 2019, d'un changement de nom et de visuel, contribuant à sa bonne progression ». Le label a été attribué à neuf nouveaux fonds ouverts aux épargnants français. Cependant, ces derniers « n'ont pas accès aux fonds d'infrastructure non cotés qui représentent plus de la moitié des fonds », souligne Novethic.