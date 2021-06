Fonds friches : le Gouvernement dévoile les lauréats des appels à projets

C'est bien, enfin réutiliser des terres souillées impropre à l'agriculture au lieu de massacrer de belles terres arables qui pourraient encore nourrir et piéger le co2 pour des milliers d'années, en rajoutant qu'avec l'incapacité (ou non vouloir) de nos gouvernements de maitriser une immigration d'opportunité qui risque bien de nous obliger à tout mettre en valeur et oublier nos rêves écologistes.

pemmore | Aujourd'hui à 11h53