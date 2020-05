Fonds européen pour une transition juste : 2,14 milliards d'euros de subventions pour la France

Après avoir présenté son plan de relance mercredi 27 mai, la commission européenne a donné plus de précisions sur l'un des outils de financement de la transition écologique : le fonds pour une transition juste. Créé dans le cadre du Pacte vert en janvier dernier, ce fonds devait initialement accorder des subventions permettant de mobiliser entre 30 et 50 millards d'euros aux régions les plus en retard en matière de neutralité carbone. Dans le cadre de son plan de relance, la Commission a affiné ses calculs et a réparti les montants entre États membres.

Ainsi, la France pourra bénéficier de 2,14 milliards d'euros de subventions européennes pour aider certains de ses territoires à sortir du charbon. La Pologne sera la grande bénéficiaire de ce fonds avec 8 milliards d'euros, puis vient l'Allemagne (5,15 Md€) et le Royaume-Uni (4,44 Md€). Au total, les 27 États membres se partageront 40 Md€.

À ce fonds, s'ajoute un régime spécial dans le cadre d'InvestEU pour attirer l'investissement privé, et des prêts au secteur public. A total, ces trois outils devraient mobiliser au moins 150 milliards d'euros d'investissements dans l'économie de l'UE au cours de la période 2021-2027.