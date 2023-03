Forêts : la Commission européenne adopte de nouvelles lignes directrices

C'est une double série de recommandations relatives à la forêt que l'exécutif européen a rendues publiques le 21 mars. Les premières, à l'intention des autorités, des propriétaires fonciers, des gestionnaires et de la société civile, concernent le boisement, le reboisement et la plantation d'arbres respectueux de la biodiversité. « Elles traitent du boisement dans les terres agricoles, du reboisement dans les zones forestières, y compris les actions de restauration, et de la plantation d'arbres dans les environnements urbains et périurbains, ainsi que dans les terres agricoles (agroforesterie) », expliquent les services de la Commission.

Les secondes, à destination des responsables politiques et des décideurs nationaux, portent sur la définition, la cartographie, le suivi et la protection stricte des forêts primaires et anciennes de l'Union européenne. « Elles définissent notamment des critères d'identification fondés sur une liste d'indicateurs ou de principes et suggèrent un calendrier pour la cartographie et la protection stricte de ces forêts », expliquent les fonctionnaires européens.

« Les lignes directrices d'aujourd'hui permettront d'atteindre deux objectifs clés : d'une part, protéger nos forêts primaires et anciennes, dont il reste si peu en Europe, et, d'autre part, augmenter le nombre et la qualité des forêts en suivant le principe du "bon arbre au bon endroit" », a expliqué Virginijus Sinkevičius, commissaire chargé de l'Environnement, des Océans et de la Pêche. Ces recommandations doivent permettre de mettre en œuvre les objectifs de la stratégie européenne en faveur de la biodiversité, présentée en mai 2020, et de la stratégie en faveur de la forêt, dévoilée en juillet 2021, de même que les engagements de l'UE au titre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté en décembre 2022.

Un rapport de l'Agence européenne de l'environnement (AEE), publié également le 21 mars, brosse un tableau mitigé des forêts du continent. Le taux de mortalité du couvert forestier a doublé depuis vingt ans, atteignant 1 % de la superficie par an. La défoliation, qui touche un arbre sur quatre, est en augmentation. Les dommages d'origines naturelle et anthropique représentent 16 % de la récolte annuelle de bois. Mais, dans le même temps 42 % des forêts présentent des améliorations en termes de superficie forestière, de volume de biomasse et de productivité, grâce à de nouvelles pratiques de gestion, rapporte l'AEE.