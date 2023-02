Penser global, agir local : la proposition est plus que jamais d'actualité. Sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), plus de 500 hauts responsables administratifs et experts techniques venus d'une centaine de pays et de territoires se réunissent, jeudi 9 et vendredi 10 février à Paris, pour lancer les premières bases d'un « Forum inclusif ».

Objectif de cette initiative multilatérale : mettre en commun les approches et les retours d'expérience des États en matière d'atténuation des émissions carbone, afin d'améliorer l'impact global des efforts de chacun. Ce forum devrait notamment travailler à dresser un inventaire des différentes approches et des bonnes pratiques ainsi qu'à l'étude de leur efficacité. Mais il s'attachera aussi à tenter de comprendre leur effet combiné à l'échelle de la planète.

En favorisant ce dialogue et ce partage d'informations fiables, en mettant des outils d'analyse à la disposition de chacun, ses initiateurs espèrent ainsi contribuer à éclairer les décisions politiques des pays. Ils visent également à inciter les États à mieux coordonner leurs initiatives, en évitant notamment que les actions des uns se traduisent par un transfert d'émissions vers les autres.