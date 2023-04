Fos-sur-Mer : FNE dépose de nouveau plainte contre ArcelorMittal pour pollution

L'usine ArcelorMittal de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) n'en finit pas faire parler d'elle du fait des pollutions qu'elle génère. À la suite des révélations des médias d'investigation Marsactu et Disclose, France Nature Environnement (FNE), FNE 13 et FNE-Paca ont déposé de nouvelles plaintes contre l'aciériste auprès du pôle environnement et santé publique du parquet de Marseille.

L'analyse d'un rapport interne par les deux médias a montré que les rejets de particules de l'établissement avaient dépassé les valeurs limites pendant les deux tiers de l'année 2022. Des dépassements qui concernent également d'autres polluants comme le benzène ou le dioxyde d'azote. « Cela fait des décennies que ce site, pourtant classé Seveso seuil haut en raison de la dangerosité de ses activités, s'affranchit de la réglementation environnementale, rappelle FNE-Paca dans un communiqué. Quand il ne bénéficie pas de dérogations de la part de services de l'État. L'association fait également état de plusieurs accidents au cours de l'année écoulée. « Il s'agit principalement de mises aux chandelles, qui consistent à relâcher directement des gaz dans l'atmosphère sans aucun traitement préalable, ce qui accroit considérablement la pollution atmosphérique et l'impact sur la santé des riverains », explique-t-elle.

L'exploitant a déjà fait l'objet de nombreuses mises en demeure et sanctions administratives, de même que de condamnations pénales à la suite des premières plaintes de FNE, dans le passé. Ce qui ne l'a pas empêché de bénéficier de généreuses subventions publiques, à hauteur de 44 millions d'euros depuis 2015, selon Marsactu.

Les émissions polluantes ont des effets sanitaires avérés, qu'il s'agisse de maladies cardio-vasculaires, de cancers ou d'asthme. Dans une étude rendue publique le 3 avril, l'Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions, basé à Fos-sur-Mer, montre que 90 % des habitants de la zone industrialo-portuaire (ZIP) exposée subissent des nuisances liées aux poussières et aux odeurs, et 60 % se déclarent inquiets de l'influence de la pollution sur l'environnement et la santé.