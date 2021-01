France Mobilités : l'Ademe lance un nouvel appel à projets

L'Agence de la transition écologique (Ademe) lance une nouvelle édition de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) « France Mobilités – Territoires de nouvelles mobilités durables ». L'objectif de l'AMI est d'accompagner les collectivités et les acteurs engagés dans la réalisation de projets destinés à améliorer les mobilités. L'appel à projets favorise la mise en œuvre par les territoires peu denses, ruraux et de montagne de projets de mobilités quotidiennes, durables, pour tous, innovantes.

Cette année, l'AMI s'articule autour de deux axes. Les projets attendus portent, pour l'axe 1, sur l'élaboration de stratégies de mobilité « s'inscrivant dans une logique systémique durable, inclusive et solidaire, et se traduisant par la mise en place d'une démarche de planification de la mobilité des biens et des personnes ». Les projets éligibles sont ceux portés par les autorités organisatrices de la mobilités (AOM) existantes ou ayant vocation à le devenir, et ceux conduits dans une logique de mutualisation et de coopération dès lors que les AOM compétentes y sont parties prenantes.

Pour l'axe 2, il s'agit de projets d'expérimentations de solutions et de services de « mobilité/démobilité, en adéquation avec les enjeux du territoire, et s'inscrivant préférablement dans le plan d'actions d'une démarche de planification de la mobilité ». Le principe de la démobilité est de trouver des leviers, de nouvelles formes d'organisation, des innovations pour diminuer les déplacements. Les porteurs de projets éligibles sont les personnes morales de droit public disposant de compétences en matière de mobilité des personnes et/ou des biens ainsi que les acteurs économiques et les associations, sous réserve d'un partenariat avec au minimum deux territoires éligibles.

Le pré-dépôt (grille et intention) des candidatures est fixé au 16 avril 2021. Les dossiers devront ensuite être présentés avant le 31 mai 2021.