France Relance : 19 solutions retenues pour la décarbonation de services essentiels à l'international

Ce mercredi 1er décembre, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance a annoncé les 19 entreprises lauréates de l'appel à projets France Relance consacré au déploiement à l'international de solutions innovantes pour la décarbonation de services essentiels. Cet appel à projets, lancé en mai dernier et opéré par la direction générale du Trésor, vise à soutenir des entreprises françaises intervenant dans des domaines tels que le traitement des déchets ou le traitement de l'eau.

Les 19 lauréats, retenus parmi les 56 candidats proposant des solutions dans 36 pays, bénéficieront d'une aide de l'État d'un montant total de 8,8 millions d'euros. La répartition des projets retenus privilégie l'Afrique (37 % des projets), l'Asie et l'Amérique latine (21 % chacune). L'eau potable, avec 37 % des projets, l'énergie (32 %) et l'agriculture et l'alimentation (16 %) constituent le trio de tête des secteurs d'intervention des projets retenus.

Parmi les lauréats, on trouve un projet de kiosques pour l'accès à l'eau potable en milieu rural au Cambodge (Veolia et 1001fontaines), un projet de décarbonation du service d'eau potable de San Miguel de Allende au Mexique (Altereo), ou encore une solution de désinfection des eaux de source par gravité au Burundi (Graviwater). Prodeval et Suez portent un projet de valorisation du biogaz d'assainissement en biocarburant pour les bus de Bangalore (Inde), Fondem a vu retenu son projet de stockage par batteries en Ouganda et Novea Énergies un projet de mâts solaires intelligents pour l'éclairage public et la recharge USB au Bénin. Dans le domaine des déchets, on trouve notamment une solution de compostage des biodéchets sur l'île de Kudafari, aux Maldives (Alchimistes). Autres exemples : Bluspark va développer une plateforme numérique d'opération du téléphérique de La Paz (Bolivie), alternative verte aux bus, et Quercy Réfrigération va installer une solution de stockage et de conservation des denrées en chambres froides en Ouzbékistan.