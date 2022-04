France 2030 : le ministère de l'Agriculture lance une aide à l'achat d'agroéquipements dernier cri

Le gouvernement lance un nouveau programme d'aide pour moderniser les équipements des agriculteurs français. Le ministère de l'Agriculture a annoncé, ce mardi 12 avril, l'ouverture du « premier guichet de soutien » en faveur de « la troisième révolution agricole », dans le cadre du plan France 2030. Par ce dispositif d'aide à l'achat d'agroéquipements, il souhaite favoriser « l'agriculture de précision, la réduction de l'usage des intrants et le déploiement d'alternatives aux produits phytosanitaires traditionnels ». Concrètement, les agriculteurs demandeurs pourront solliciter une aide, fixée entre 2 000 et 40 000 euros (voire jusqu'à 150 000 euros pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole), pour l'acquisition de drones de télédétection (chargés de surveiller les besoins hydriques des cultures, par exemple), de capteurs connectés, de robots désherbeurs autonomes ou des solutions de transformation des effluents d'élevage en engrais.

Doté d'une enveloppe totale de 20 millions d'euros, le dispositif, géré par FranceAgriMer, est ouvert aux demandes jusqu'au 31 décembre 2023. Il s'ajoute à quatre autres mesures de soutien au secteur opérées par le gouvernement dans le cadre du plan France 2030. Pour rappel, il s'agit d'un appel à manifestation d'intérêt consacré à des démonstrateurs technologiques territoriaux ainsi que de trois appels à projets : « Légumineuses », pour soutenir la recherche « vers des cultures plus résilientes », « Agroéquipements », pour développer des solutions technologiques en la matière, et « Capacités agroalimentaires 2030 », versé à la relocalisation et l'industrialisation de certains produits agricoles.