Le ministère de la Transition écologique a annoncé la nomination de François Bonnet qui prend la fonction de délégué ministériel Forêt-Bois. Il a passé plus de vingt ans à l'Office national des forêts, dans différents postes territoriaux.

Ingénieur agronome et ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, François Bonnet a rejoint le ministère de la Transition écologique en tant que délégué ministériel pour la forêt et le bois. Ce dernier a passé plus de vingt ans à l'Office national des forêts (ONF), dont il était le directeur général adjoint depuis septembre 2018. Il a exercé l'essentiel de sa carrière dans les territoires. François Bonnet a aussi été sous-préfet d'arrondissement dans la Sarthe (2005-2008) puis en Corrèze (2008-2009).

Rattaché à la directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), François Bonnet « contribuera à consolider une approche systémique et partagée de l'action conduite par l'ensemble des services du ministère sur tous les sujets relatifs à la forêt et au bois. Il agira en étroite interaction avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et l'ensemble des partenaires du domaine. Cela permettra de conforter la cohérence des politiques publiques concernées et d'accroître les synergies entre elles », a précisé le ministère de la Transition écologique. Il participera aussi à l'animation et la coordination de l'agenda forêt national et international qui « s'annonce très riche dans les prochains mois et sera un interlocuteur privilégié des partenaires du ministère pour toutes les questions transversales relatives à la forêt et au bois ».

Olivier Rousset a remplacé François Bonnet au poste de directeur général adjoint de l'ONF.