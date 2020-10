François Excoffier succède à Jean-Luc Petithuguenin qui assurait la présidence de la fédération depuis le départ de Jean-Philippe Carpentier en mars.

Mercredi 14 octobre, François Excoffier a été élu président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec). Il succède à Jean-Luc Petithuguenin qui présidait la fédération professionnelle depuis la démission, en mars dernier, de Jean-Philippe Carpentier.

Federec, qui indique représenter un millier d'entreprises spécialisées dans la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets ou le négoce de matières recyclées, est dorénavant présidée par le président-directeur général d'Excoffier Recyclage, un spécialiste du traitement et de la gestion des déchets ménagers, ferreux et des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) en Savoie et Haute Savoie. « Aujourd'hui, Excoffier Recyclage emploie 400 salariés et possède 13 sites sur les deux Savoies », indique Federec. François Excoffier, qui a pris la direction de l'entreprise familiale en 2002, est par ailleurs conseiller départemental de Haute Savoie.

François Excoffier a aussi participé à la fondation du Réseau Praxy avec plusieurs PME du recyclage en France. Il préside Praxy Développement, la société commerciale du réseau d'entreprises spécialisées dans la récupération et le recyclage des déchets.