À Fréjus, la résidence Primavera utilise ses eaux grises pour arroser ses espaces verts

Construite par le promoteur immobilier Roxim avec la société de conseil Ecofilae, la résidence neuve Primavera, à Fréjus, est l'un des rares projets autorisés en France à réutiliser les eaux usées traitées pour l'entretien des espaces verts environnants.

Les projets de réutilisation décentralisée des eaux grises autorisés sur le territoire sont encore très peu nombreux. Inaugurée en décembre 2022 à Fréjus (Var), la résidence neuve Primavera (124 logements) « fait [donc] figure de pilote pour accélérer la mise en place et l'acceptation de nouvelles boucles de l'eau », souligne Ecofilae, société de conseil spécialisée dans la réutilisation des eaux usées traitées.

Aval dérogatoire du préfet et de l'ARS

Afin que ce projet démarré en 2019 voie le jour, le promoteur immobilier Roxim a mandaté Ecofilae pour étudier les choix technologiques à mettre en œuvre pour recycler les eaux grises dans le respect des exigences sanitaires. « En France, il n'existe pas de cadre réglementaire clair et détaillé qui précise vraiment les modalités de mise en œuvre, les exigences sanitaires, la qualité d'eau à obtenir pour l'usage visé, en fonction des différentes sources d'eaux usées traitées que l'on souhaite valoriser », rappelle Tiphaine Jabet, ingénieure cheffe de projets chez Ecofilae.

Les eaux grises (ou eaux ménagères légères) présentent un potentiel encore très peu exploité en France, car leur réutilisation n'est pour l'heure envisageable que dans un cadre dérogatoire au titre du code de la santé publique. Charles Thourot, directeur général de Roxim, a obtenu le feu vert de l'Agence régionale de santé (ARS) du Var et l'arrêté dérogatoire de la préfecture du Var en novembre 2022. L'instruction dérogatoire se base sur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) de 2015 - le texte de référence qui préconise de réutiliser les eaux des douches, des lavabos et des lave-linges pour trois types d'usages uniquement : l'arrosage des espaces verts (hors potagers) pour l'usage extérieur, ainsi que le lavage des sols et l'alimentation en eau des toilettes pour les usages domestiques.

Roxim a été autorisé à utiliser les eaux des douches des logements pour irriguer les 1 500 m2 d'espaces verts autour de la résidence. « C'est un projet qu'on a voulu très vert, avec un plus de 1 500 m2 d'espaces verts pour rafraichir les bâtiments. » Charles Thourot a choisi pour ces surfaces des plantes adaptées au climat local, peu gourmandes en eau.

Entrée en service du dispositif développé par Aquality

L'entreprise Aquality, spécialiste du secteur, a fourni le système de recyclage des eaux grises qui entre en service ce mois d'avril. « On va récupérer les eaux grises issues des douches, baignoires, lavabos, puis on va les traiter en deux phases. Une première étape de dégradation aérobie, avec des bactéries qui vont dégrader la matière organique, puis un traitement complémentaire (passage au travers de membranes d'ultrafiltration) qui permet de nous assurer d'une qualité d'eau vraiment optimale. Et après traitement, on bénéficiera de 3 mètres cubes d'eau par jour qu'on pourra réserver à l'arrosage des espaces verts », détaille Thomas Contentin, directeur d'Aquality. « On a aussi réalisé un système gravitaire pour avoir une notion d'économie d'énergie. »

Ce dispositif permettra de traiter les eaux grises de la résidence au sein même du bâtiment et de les réutiliser à proximité de leur source d'émission, grâce à un système d'irrigation par goutte-à-goutte (0,4 à 3,5 bars de pression).

Obligation d'un double réseau de tuyauterie

Pour se conformer aux préconisations de l'Anses, cette utilisation des eaux grises impose l'installation d'un double réseau avec, d'un côté, les canalisations transportant ces liquides, et, de l'autre, celles véhiculant l'eau potable. « Il faut que le système puisse, le cas échéant, être remplacé par une alimentation en eau potable pour l'arrosage - si jamais il y a un inconvénient technique sur le système, ou si le gisement n'est pas suffisant pour l'utilisation. Cela demande le doublement des réseaux de collecte et des réseaux de distribution », explique Charles Thourot.

Entre la moitié et un tiers des besoins en arrosage des espaces verts devraient ainsi être couverts avec les eaux grises récupérées dans les appartements. « On a un pic de la demande pour ces besoins d'irrigation aux mois de juillet et d'août. À cette période de l'année, tous ces besoins ne pourront pas être intégralement comblés », ajoute Tiphaine Jabet.

Passer à 10 % de réutilisation des eaux usées en 2030 En présentant le Plan eau, le 30 mars, le Président Emmanuel Macron a affirmé vouloir passer de moins de 1 % à 10 % de recyclage des eaux usées en France d'ici à 2030. Cela passera par l'identification de 1 000 projets en cinq ans et le chef d'État vise la réutilisation de 300 millions de mètres cubes. Ce plan prévoit aussi de lever, dès 2023, les freins réglementaires à l'utilisation d'eaux non conventionnelles pour certains usages domestiques. Le Gouvernement prépare notamment un décret issu du code de la santé publique concernant la réutilisation des eaux grises dans les WC des logements neufs.

Des contrôles des eaux seront menés deux fois par mois pour les paramètres bactériologiques ().», souligne Mme Jabet.

Cette initiative devrait donc permettre à la résidence d'économiser 1 000 m3 par an d'eau potable. L'année de la mise en service, Roxim accompagnera la copropriété, de façon à garantir la bonne maintenance du système.

À l'instar de Primavera, moins d'une dizaine de projets en France ont obtenu aujourd'hui une dérogation pour la réutilisation des eaux grises dans les bâtiments et les quartiers durables en zones urbaines. L'État veut inverser la tendance et passer à 10 % de réutilisation des eaux usées en 2030.