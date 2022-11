La FUB lance un programme pour le financement de stationnements de vélos

La Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) lance son programme Alvéole plus, dont l'objectif est de développer la pratique du vélo au quotidien d'ici à 2024. Il est financé dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE).

Ce projet prévoit le cofinancement de stationnements abrités et sécurisés pour les vélos. Les bénéficiaires de ce programme sont des espaces et sites publics, des écoles et établissements d'enseignement, des copropriétés privées, des gares et pôles d'intermodalité, des logements sociaux et des espaces pour les livreurs à vélo.

Le programme prévoit la prise en charge à hauteur de 40 %, voire 50 % en zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), de l'investissement hors taxes des équipements éligibles pour la création de stationnements à vélos, et projette d'en cofinancer 100 000 d'ici à fin 2024.

S'ajoutent à la mise en place de stationnements deux autres services proposés par le programme, le conseil, afin d'accompagner les bénéficiaires dans leur projet de stationnement pour vélos, et la formation, pour permettre à 7 000 usagers d'acquérir les bons réflexes pour circuler à vélo d'ici à fin 2024. Ceux-ci sont entièrement pris en charge et devraient être opérationnels en janvier 2023.