Fuite radioactive dans la centrale du Bugey : six associations portent plainte contre EDF

Le 16 mai 2023, six associations ont déposé plainte contre EDF auprès du parquet de Bourg-en-Bresse, du fait de l'augmentation de l'activité en tritium dans les eaux souterraines de la centrale nucléaire du Bugey.

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait été alertée, le 12 janvier 2023, par la société EDF de cette teneur anormale en tritium, qui serait la conséquence du débordement en novembre 2022 d'un des puisards recueillant les eaux pluviales et des effluents collectés en rétention.

Les associations alertent sur la récurrence « alarmante » de ce type de pollution dans les sites nucléaires français : « Golfech, en 2010 ; Bugey, Civaux et Penly, en 2012, Tricastin, en août 2013 ; Gravelines, en janvier 2014 ; Bugey, en décembre 2014 – janvier 2015 ; Bugey, en décembre 2017 ; Cruas, en mai 2018 ; Tricastin, en décembre 2021 ; Bugey, en décembre 2022 ; et certainement d'autres dont nous n'avons pas eu connaissance », et sur le fait qu'EDF a déjà plusieurs fois été condamnée pour des faits similaires, dont une fois sur le site du Bugey en 2021. « Alors qu'EDF compte prolonger à cinquante ans la durée de fonctionnement de ses centrales, et envisage même d'y implanter de nouveaux réacteurs, cette énième pollution doit rappeler que prolonger l'activité d'un site pour de nouvelles décennies, c'est prendre le risque de voir se reproduire de nouvelles pollutions de ce type, voire d'autres incidents encore plus graves », s'inquiètent les plaignantes.

L'ASN avait classé cet incident au niveau 0 sur l'échelle Ines (International Nuclear Event Scale), signifiant que l'événement ne présentait « aucune importance du point de vue de la sûreté », en raison d'une émission « dans des conditions ne permettant pas une comptabilisation de l'activité rejetée ».