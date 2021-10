Gaspillage alimentaire : la Commission européenne consulte avant de proposer des objectifs de réduction

La Commission européenne a ouvert jusqu'au 29 octobre une consultation sur les futurs objectifs de réduction du gaspillage alimentaire. Bruxelles envisage de proposer des objectifs de réduction des déchets alimentaires adaptés aux différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement et de laisser à chaque État membre le choix des mesures les plus efficaces pour les atteindre. L'exécutif veut recueillir les contributions des citoyens et des parties prenantes en amont de sa feuille de route sur le sujet, qui s'inscrit dans le cadre du Pacte vert européen et de la Stratégie « de la ferme à la fourchette » qui proposent notamment de réduire l'impact environnemental de l'alimentation. Cette initiative s'appuie aussi sur la directive 851/2018/CE relative aux déchets qui prévoit que la Commission examine la possibilité de fixer un objectif de réduction des déchets alimentaires à l'horizon 2030.

La Commission explique que jusqu'à 20 % des aliments produits dans l'Union européenne finissent sous forme de déchets alimentaires, ce qui représente chaque année un volume de 88 millions de tonnes (parties comestibles et non comestibles).