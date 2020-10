L'Agence de la transition écologique (Ademe) met à disposition des industries agro-alimentaires une boîte à outils pour les aider à réaliser des diagnostics « gaspillage alimentaire ». Ces diagnostics seront obligatoires à compter du 1er janvier 2021 en vertu de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l'économie circulaire (Agec).

« Réaliser un diagnostic permet d'identifier des leviers économiques et environnementaux forts. Cette boîte à outils leur permet de réaliser un autodiagnostic en trois niveaux afin d'identifier les leviers de réduction du gaspillage et aussi les gains économiques réalisables », explique l'Ademe. Le niveau 1 permet d'estimer les pertes globales sur l'ensemble d'un site, le niveau 2 d'identifier les matières ou produits finis particulièrement concernés par des pertes, et le niveau 3 de réaliser un diagnostic détaillé par ligne de production.