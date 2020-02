Gaz renouvelable : un démonstrateur allie méthanation et pyrogazéification à Nantes

Le gestionnaire de réseau GRTgaz s'est associé aux entreprises Leroux & Lotz Technologies (spécialisées dans les installations thermiques) et Terrawatt (méthanation) pour installer un pilote de démonstration industrielle de production de gaz renouvelable à Nantes (Pays de la Loire), baptisé Titan V. Le procédé combine deux technologies : la méthanation biologique et la pyrogazéification. La pyrogazéification transforme les déchets solides en différentes molécules gazeuses en les chauffant à très haute température (entre 800 et 1500°C). La méthanation biologique vise à recombiner les molécules gazeuses produites pour en faire un méthane valorisable dans les réseaux. Ce projet permettrait de valoriser des déchets de bois, des combustibles solides de récupération (CSR), des boues de stations d'épuration…

« Le projet Titan V démarre une phase importante de développement avec l'installation d'une unité de méthanation biologique qui vient ainsi se connecter au pyrogazéifieur déjà existant sur la plateforme R&D Innov'Energy de Leroux & Lotz », indique le communiqué.

Le démonstrateur devra valider l'assemblage des deux technologies et optimiser les performances du procédé. « GRTgaz vérifiera la composition du gaz obtenu et sa conformité aux spécifications techniques pour confirmer la capacité du procédé à fournir un gaz bas carbone injectable dans les réseaux de gaz naturel existants ».