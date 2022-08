Gaz vert : GRDF lance un appel à projets pour valoriser les territoires

Le gaz agricole n'a rien d'écologique. il produit le même CO2 à la combustion, et à la production il faut 1.6m3 de gaz agricole pour 1m3 de méthane épuré le reste est balancé dans l'atmosphère. Question subsidiaire:

Est ce que quelqu'un de chez vous ou de GRDF pourrait nous dire pour un méthaniseur moyen -30 000T/an d'intrants quelle surface agricole nécessaire (incluant les cultures dédiées et les CIVE) et la puissance produite. Merci

AUCASOU | Aujourd'hui à 15h21