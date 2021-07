GCO de Strasbourg : le tribunal administratif donne dix mois pour réviser le dossier

Près d'un an et demi après la conclusion de son instruction, le tribunal administratif de Strasbourg a enfin rendu public ses jugements concernant l'examen des autorisations accordées au grand contournement ouest (GCO). Ce 20 juillet, il a annoncé sa décision de différer à dix mois son verdict final sur la légalité des arrêtés de régularisation obtenus par Vinci pour son projet autoroutier contournant Strasbourg. Le groupe est ainsi soumis, dans ce temps imparti, à fournir un dossier remanié. Ce dernier doit comprendre la réalisation d'une étude d'impact complémentaire et l'édiction de nouveaux arrêtés – à la suite d'une nouvelle enquête publique de l'État sur le sujet. Le groupe Vinci bénéficie d'un délai de deux mois pour faire appel sur ces jugements.

« Les autorisations accordées à la société Arcos [filiale de Vinci, responsable de la construction et de l'exploitation de la future autoroute A 355] et à la société Sanef [chargée du raccordement autoroutier] comportent des irrégularités, souligne le tribunal administratif de Strasbourg dans un communiqué. Il relève notamment que l'étude d'impact est incomplète et que plusieurs des mesures de compensation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats sont insuffisantes. »

Ce constat fait suite à un recours porté par l'association Alsace Nature en septembre 2018. Décliné en six requêtes, ce recours concernait l'impact du GCO sur la pollution de l'air à moyen et long terme, les risques sanitaires associés mais surtout sur le maintien de plusieurs espèces protégées locales. La construction de ce contournement autoroutier aurait en effet entraîné la destruction de 44,5 hectares de zones humides (réparties en huit zones), considérées comme l'habitat du grand hamster d'Alsace (Cricetus cricetus, aussi connu sous le nom d'hamster commun ou hamster d'Europe).

Pour rappel, cette future autoroute A 355 – dont les travaux se poursuivent encore aujourd'hui – a pour but de relier, sur 24 km, les communes d'Innenheim (au sud-ouest de Strasbourg) et Vendenheim (au nord) sans passer par l'agglomération. Après plusieurs reports sur une ouverture initiale en 2017, sa mise en service serait désormais prévue pour début 2022. Cependant, elle ne sera effective qu'après le verdict final du tribunal administratif de Strasbourg dans dix mois.