Génie écologique : un diagnostic des besoins de recrutement et de formation est lancé

Comptant parmi l'un des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt « Compétences et métiers d'avenir » lancé dans le cadre du plan France 2030, l'Union professionnelle du génie écologique (UPGE) mène actuellement une étude auprès des différentes parties prenantes pour « affiner le recensement des métiers, compétences et formations de la filière et co-construire des solutions adaptées aux nouveaux besoins » en la matière.

Confiée au cabinet de conseil Terre d'avance, cette enquête se déroulera jusqu'en juin 2023 et concerne aussi bien les bureaux d'étude en génie écologique que les entreprises de travaux, les gestionnaires d'espaces et les collectivités. L'objectif de l'UPGE est ainsi d'aboutir à une « cartographie qualitative et quantitative des métiers de la filière » et les besoins en compétences à l'instant t, puis dans trois à dix ans. « Dans un second temps, nous souhaitons cartographier l'offre actuelle de formation qui est susceptible de répondre à ces besoins (et) établir un plan d'action pour accompagner les formations et répondre au besoin en recrutement actuels et futurs de la filière », explique Alexandra Martin, déléguée générale adjointe de l'UPGE.