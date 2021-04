Génie écologique : deux nouvelles qualifications pour des travaux de qualité

Parties prenantes de la réussite du volet écologique des projets d'aménagements, les spécialistes du génie écologique, et notamment l'union des professionels du génie écologique (UPGE), ont mené ces deux dernières années un travail de qualification de leurs prestations. Avec l'organisme de qualification de l'ingénierie (OPQIBI), les professionnels du secteur ont élaboré deux nouvelles qualifications pour aider les maîtres d'ouvrage à identifier les bureaux d'études compétents en biodiversité et ingénierie écologique.

Une première qualification (la 2111) concerne la maîtrise d'œuvre en génie écologique, c'est-à-dire l'étape faisant le lien entre la conception du projet et sa réalisation. Cette qualification s'applique donc à toutes opérations de génie écologique et comprend les missions suivantes : conception des mesures écologiques détaillées sur le plan technique et financier en lien avec l'ensemble des acteurs du projet ; établissement du dossier de consultation des entreprises ; assistance à la passation de contrat ; suivi de chantier des opérations de génie écologique jusqu'à leur réception.

Le deuxième travail (qualification 0701) a concerné le cœur d'activité de la plupart des bureaux d'études de la filière : la réalisation d'études mettant en œuvre une expertise de la biodiversité et des écosystèmes dans le cadre d'une procédure réglementaire. Cette qualification s'applique aux études suivantes : établissement de l'état initial (inventaires faune, flore, habitats, évaluation des enjeux) ; évaluation des impacts du projet ; définition des mesures selon la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC).