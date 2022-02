La start-up Geolith se lance dans l'extraction de lithium géothermique

Geolith, start-up implantée à Orsay (Essonne), s'apprête à industrialiser son procédé d'extraction et de purification de lithium géothermique. Elle a annoncé, le 9 février, le lancement du projet « Lithium for Europe » (Life) pour y parvenir. S'appuyant sur un budget de 1,6 million d'euros, en partie financé par la Région Grand Est, ce projet « va permettre de produire les premières centaines de kilogrammes de matériau et démontrer l'efficacité du procédé Li-Capt sur une échelle préindustrielle », déclare Geolith dans un communiqué.

Le matériau de filtration du lithium, Li-Capt, doit assurer l'extraction du fameux or blanc à partir des saumures géothermiques puisées dans le sous-sol du bassin rhénan, en Alsace – à l'instar du procédé élaboré par Eramet dans le cadre du projet européen, Eugeli. Sa mise en œuvre, à travers le projet Life de vingt-quatre mois, sera partagée entre plusieurs partenaires privés et académiques. Le Laboratoire des réactions et génie des procédés (LRGP) de l'université de Lorraine examinera la fluidique des saumures afin d'orienter la start-up essonnienne dans « la mise en forme (du matériau Li-Capt) dans des cartouches filtrantes ». Le Laboratoire de la lumière, des nanomatériaux et des nanotechnologies (L2N) de l'université de Troyes étudiera le vieillissement de Li-Capt tandis que l'Institut Charles-Sadron (ICS) de l'université de Strasbourg envisagera son recyclage. Enfin, Geolith s'alliera à Tronox, société américaine spécialisée dans le titane, pour élaborer la mise à l'échelle de la production de Li-Capt.