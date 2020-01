Géothermie : l'Ademe et le BRGM lancent un portail d'informations

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ont mis en ligne un nouveau portail d'informations consacré à la géothermie. Le site Internet dédié est « géothermies.fr ». Son objectif est de « comprendre cette énergie durable et de favoriser son utilisation par les particuliers, les collectivités et les entreprises », expliquent l'Ademe et le BRGM.

Le site offre un support scientifique pour tous les publics, pour connaître et développer les géothermies. Il propose un espace pédagogique, destiné à découvrir les moyens pour exploiter l'énergie thermique du sous-sol, ainsi qu'un espace cartographique. Le site détaille également la réglementation et les normes applicables par les professionnels du secteur. Il met à disposition des guides pratiques et théoriques permettant aux professionnels et aux structures spécialisées « de bénéficier des bonnes pratiques et des derniers enseignements de la recherche ».