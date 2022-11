Géothermie de surface : Celsius Energy fait l'acquisition d'Auvergne Forage

Celsius Energy, acteur dans le secteur de la géothermie de surface, annonce l'acquisition de la société Auvergne Forage, spécialisée dans le forage et l'installation de sondes géothermiques. « Le rapprochement de Celsius Energy et d'Auvergne Forage s'inscrit dans une démarche de développement de la filière française de la géothermie de surface dans laquelle Celsius Energy est fortement engagé et investi, afin d'accélérer le déploiement de cette énergie sur le territoire national », indique le communiqué.

Deux premiers projets géothermiques devraient réunir les deux entreprises, dès cette année : un bâtiment de bureaux, en région parisienne, et une zone d'activité, en Rhône-Alpes.