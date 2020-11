Gestion alternative des eaux pluviales : les recommandations de l'Union nationale des entreprises du paysage

Panel des ouvrages de gestion alternative, prescriptions techniques et points de contrôle : l'Union nationale des entreprises du paysage (Unep) vient de publier ses règles professionnelles pour la mise en œuvre et l'entretien d'une partie des ouvrages participant à la gestion de l'eau à la source. L'objectif de ces dispositifs : l'infiltration et le stockage des eaux pluviales au plus près de la source et ainsi le ralentissement des débits en aval d'ouvrage.

Ces règles ont été rédigées par des professionnels du paysage : entreprises, donneurs d'ordre, bureaux d'étude, enseignants, fournisseurs, experts.

« Cette publication vient clore le projet de l'Unep lancé il y a dix ans : doter la profession de règles professionnelles, indique l'Unep. Un nouveau chapitre s'ouvrira en 2021 avec la révision de ces règles ».