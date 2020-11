Gestion des boues d'épuration : la Commission consulte sur la perception des Européens

Quelle est la perception des citoyens européens sur les boues d'épuration et la manière dont elles sont gérées dans l'UE notamment en épandage agricole ? Pour répondre à cette question, la Commission européenne lance une consultation jusqu'au 5 mars 2021. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la Directive européenne 86/278 sur les boues d'épuration. « Adoptée il y a trente ans, la directive ne correspond plus aux besoins et attentes actuels, comme une réglementation appropriée des polluants présents dans les boues - contaminants émergents comme les produits pharmaceutiques et les microplastiques », pointe la Commission. Cette initiative évaluera l'efficacité de la directive et analysera les risques et les opportunités liés à la gestion des boues d'épuration dans l'agriculture ». Les résultats de cette consultation alimenteront les travaux d'évaluation.