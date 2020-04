Gestion des déchets : les collectivités ont désormais des consignes claires pour protéger les équipes

Il était attendu. Il est désormais disponible. Le Haut conseil à la santé publique (HCSP) a émis son avis relatif à la protection des personnels de collecte de déchets au cours de l'épidémie de Covid-19. Saisi par la direction générale de la Santé (DGS) suite à une requête du ministère de la Transition écologique, le HCSP précise, en premier lieu, que les voies de transmission interhumaine du virus ne justifient pas le port d'un masque en conditions professionnelles pour les agents de collecte et de tri des déchets. « Le port d'un masque pourrait, par ailleurs, être difficilement toléré dans la durée du fait des efforts physiques au cours du travail et pourrait conduire au relâchement des gestes barrières classiques », fait remarquer le HCSP.

Le Haut conseil recommande donc de respecter, pour les agents de collecte et de tri des déchets, les mesures barrières destinées à empêcher la transmission interhumaine du virus. Et de maintenir les moyens de protection habituels (port de gants et de tenue de travail adaptée) pour les agents assurant la collecte (rippeurs) et le tri des déchets ménagers issus de la collecte sélective. Cet avis est jugé « rassurant » par les représentants des collectivités et va fortement les aider à maintenir le service public de collecte et de traitement des déchets dans son intégralité, y compris la collecte sélective.

Depuis le début du confinement, les collectivités et les sociétés délégataires ont activé leur plan de continuité de service avec des effectifs restreints. Cette réorganisation a abouti, dans certains cas, à la fermeture de centres de traitements, notamment les centres de tri.