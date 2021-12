Gestion technique du bâtiment : le groupe BTP Consultants acquiert Nextiim

Le groupe BTP Consultants annonce l'acquisition de la société Nextiim, spécialisée dans la gestion technique du bâtiment et centralisée (GTB-GTC). Nextiim développe et commercialise Sextant, une « solution logicielle de gestion technique de patrimoine », rappelle le groupe. BTP Consultants complète ainsi son panel d'activités, Nextiim fusionnant avec la société Emovision. « Les activités de ces dernières étant proches, elles fusionnent pour devenir Nextiim et renforcer ainsi le positionnement du groupe sur les volets intégration, exploitation et maintenance », précise BTP Consultants.

Avec ce double rachat, le groupe veut répondre « aux besoins de digitalisation du secteur de l'immobilier face aux enjeux environnementaux et de productivité. Nextiim a pour objectif de multiplier par cinq son chiffre d'affaires, en passant de 1,5 million en 2021 à 6 millions d'ici à 2025 », a déclaré Roland Le Roux, président de BTP Consultants. « L'agrégation des compétences et le maillage offert par le groupe nous donnent la capacité de mieux répondre aux enjeux de nos clients : réglementaires (décret Tertiaire, décret Bacs), mais également économiques, énergétiques et environnementaux », a souligné Yann Jobert, président de Nextiim.

En octobre dernier, la société Citae, une autre filiale de BTP Consultants, avait annoncé le rachat du bureau d'études Envi'Energie Conseils.