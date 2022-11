Pour avoir lutté pendant des années contre les nuisances des aéronefs de l'aéroport d'Orléans, et m'être beaucoup plainte de celles des hélicoptères de l'héliport d'Issy les Moulineaux, je peux dire que l'Etat s'en contrefiche et ne bougera pas une oreille (sans jeu de mots) pour faire quoi que ce soit. Tant que nous serons gouvernés par des décideurs aveugles et sourds aux causes environnementales, rien ne changera.

gaïa94 | 07 novembre 2022 à 23h03