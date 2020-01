La société Girus GE devient Elcimaï Environnement

La société Girus GE est devenue, le 1er janvier 2020, Elcimaï Environnement. Pour rappel, Girus avait rejoint, en août 2016, le groupe Elcimaï en tant que filiale spécialisée dans le conseil en environnement, le traitement des déchets et de l'eau, les énergies et tous fluides, ainsi que les bâtiments et VRD (voirie et réseau divers). Outre ce changement de nom, Elcimaï Environnement prévoit de prendre le statut de « société à mission », a précisé le groupe dans un communiqué.

« Elcimaï Environnement continuera d'offrir tous les services liés à la transition écologique et à l'économie circulaire : conseil, études, accompagnement et assistance, maîtrise d'œuvre, et de renforcer les compétences du groupe Elcimaï dans le domaine de l'environnement », a souligné Elcimaï Environnement. La société développe notamment des solutions de gestion, de traitement et de valorisation des coproduits et des rejets industriels, mais également de productions alternatives d'énergies (solaire, photovoltaïque, biomasse, géothermie...).